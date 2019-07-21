Телефонный террорист сообщил о бомбе ради любви к стюардессе

Из самолета эвакуировали 130 пассажиров и 5 членов экипажа. Бомбу так и не нашли. Фото: pixabay

Из самолета эвакуировали 130 пассажиров и 5 членов экипажа. Бомбу так и не нашли. Фото: pixabay

В Сербии задержан гражданин за ложное сообщение о бомбе на борту самолета компании Lufthansa в аэропорту Белграда. Свой поступок он объясняет тем, что ему очень понравилась стюардесса и он хотел задержать ее в Сербии.

Утром 18 июля неизвестный мужчина позвонил в аэродром «Никола Тесла» и сообщил о бомбе на борту самолета Lufthansa, который должен был вылететь во Франкфурт-на-Майне. На место оперативно приехали сотрудники МВД, которые несколько часов обыскивали самолет в поисках взрывного устройства. Из самолета эвакуировали 130 пассажиров и 5 членов экипажа. Бомбу так и не нашли. Вечером того же дня полиция задержала подозреваемого в телефонном терроре.

Подозреваемый оказался 65-летний Зоран Н. Он рассказал прокурору, что в среду в зоне отдыха на Савском озере в Белграде он познакомился с двумя симпатичными стюардессами, одна из них вызвала у него особо сильную симпатию и он якобы пригласил девушку на ужин.

После того, как приглашенная не пришла на ужин, мужчина решил задержать самолет в Сербии и позвонил на аэродром. Следствие продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Германии самолет рухнул на магазин, три человека погибло.