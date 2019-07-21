Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC

Олейник попал в больницу после боя. Фото: fighttime.ru

Олейник попал в больницу после боя. Фото: fighttime.ru

Американский спортсмен Уолт Харрис выиграл нокаутом российского бойца смешанного стиля Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Турнир состоялся в Сан-Антонио. Оба бойца относятся к тяжелой весовой категории. Поединок завершился крайне быстро — на 12-й секунде первого раунда.

Американец ударил Олейника коленями в прыжке, после чего отправил его в нокаут левым боковым ударом.

Этот бой отличился самым быстрым нокаутом в истории UFC в тяжелой весовой категории.

Поражение в данном бою стало вторым подряд и тринадцатым за всю карьеру Алексея Олейника. Недавно он проиграл Алистеру Овериму из Нидерландов на турнире, который проходил в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сборная России сыграет со сборной Бельгии в Петербурге в отборе Евро-2020. Встреча пройдет 16 ноября этого года.