Сборная России сыграет со сборной Бельгии в Петербурге в отборе Евро-2020

Матч состоится 16 ноября.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщается в Twitter-аккаунте российской команды. В сообщении сказано, что сборная нашей страны сыграет с бельгийской сборной 16 ноября в восемь часов вечера. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в рамках отборочного турника чемпионата Европы 2020 года.

На данный момент сборная России набрала девять очков, благодаря чему занимает второе место в своей группе. Бельгия же успела набрать 12 очков и пока что лидирует.

Россияне и бельгийцы уже встречались на поле – матч завершился со счетом 3:1. В ноябре у нашей команды появится шанс вырваться вперед.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев заявил, что «Зенит» не планирует подписывать договор с Крицюком. Он рассказал, что сейчас «Зенит» ведет с кем-то из воспитанников клуба, кто играет за рубежом. О ком именно идет речь, он не уточнил, но можно догадаться, что, скорее всего, переговоры ведутся с Александром Васютиным.