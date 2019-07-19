Медведев заявил, что «Зенит» не планирует подписывать договор с Крицюком

Гендиректор футбольного клуба отметил, что команда ведет переговоры с другим человеком.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Александр Медведев поговорил со «Спорт-Экспресс» и опроверг слухи о том, что краснодарский вратарь Станислав Крицюк может появиться в «Зените». Гендиректор клуба заверил, что таких планов у «сине-бело-голубых» не было. Он напомнил, что за команду всегда могут выйти отличные голкиперы – Лунев и Кержаков. Также Медведев рассказал, что сейчас «Зенит» ведет с кем-то из воспитанников клуба, кто играет за рубежом. О ком именно идет речь, он не уточнил, но можно догадаться, что, скорее всего, переговоры ведутся с Александром Васютиным.Год назад с голкипером не стали продлевать контракт. Сейчас он играет за «Сарпсборг 08».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев назвал слухи о переходе Гилерме в «Зенит» спекуляцией. В СМИ распространилась информация о том, что сине-бело-голубые хотят взять в команду вратаря московского футбольного клуба «Локомотив».