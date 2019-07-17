Медведев назвал слухи о переходе Гилерме в «Зенит» спекуляцией

Александр Медведев. Пресс-служба ОАО «Газпром»
Александр Медведев. Пресс-служба ОАО «Газпром»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил о том, что клуб не рассматривает кандидатуру вратаря московского «Локомотива».

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что сине-бело-голубые хотят взять в команду вратаря московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме. Отмечалось, что там самым клуб хочет усилить свои позиции. Данная информация начала распространяться из-за заявления комментатора Нобеля Арустамяна, которое он сделал в своем Telegram-канале.

На это отреагировал Александр Медведев. Он заявил, что информация не соответствует действительности и такая кандидатура даже не была рассмотрена руководством клуба. Он отметил, что это «безосновательные спекуляции», пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ФК «Зенит» заинтересован в подписании контракта с Гильерме.

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