«Зенит» заинтересован в подписании контракта с Гильерме

«Зенит» заинтересован в подписании контракта с Гильерме ФК «Зенит вступил за борьбу за вратаря московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказал заинтересованность в 33-летнем вратаре Гильерме. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале. На данный момент Семак вместе со спортивным директором Хавьером Рибалтой и шеф-скаутром Антоном Евменовым обсуждают возможный трансфер игрока. «Зенит» уже связался с агентом Гильерме на тему возможного перехода. Отметим, что контракт Гильерме с «Локомотивом» истекает 31 декабря 2019 года. Известно, что московский клуб уже предложил игроку новый контракт на 2,4 млн евро в год, однако Гильерме не устраивают названные условия. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ригони переходит из «Зенита» в «Самподрию». Аргентинский полузащитник Эмильяно Ригони в скором времени покинет петербургский «Зенит». Футболиста уже ждут в «Самподрии».