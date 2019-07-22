Дзюба рассказал о своем самочувствии во время матча с «Сочи»

Футболист отметил, что ему было плохо, но он готов выходить на поле в любом состоянии ради любимого «Зенита».

О том, что Артем Дзюба чувствует себя не очень хорошо, стало известно еще в начале матча. Футболиста оставили на скамейке запасных до второго тайма – ему пришлось выйти против «Сочи», несмотря ни на что, и не зря. Голевая передача Дзюбы помогла удвоить превосходство «Зенита» над соперником.

Он отметил, что болеет уже некоторое время – футболист пожаловался на горло, из-за которого Дзюба даже не может пить. Слабость не позволила игроку тренироваться около трех дней, так что матч оказался сложным испытанием. Но игрок выразил готовность бороться до конца всегда – и в болезни, и в здравии.

«Сколько надо, столько я выйду, в любом состоянии, потому что сейчас нужно набирать очки»,

— заявил он. После матча Дзюба мечтал только об одном – ему хотелось утолить голод.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Иванович назвал матч с «Сочи» тяжелым.