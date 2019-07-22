Иванович назвал матч с «Сочи» тяжелым

Иванович назвал матч с &#171;Сочи&#187; тяжелым
Бранислав Иванович. Фото: fc-zenit.ru

Он считает, что соперник оказался очень хорош.

Капитан «Зенита» прокомментировал итоги игры сразу после ее окончания. Его слова передает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч состоялся 21 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Бранислав Иванович заявил, что матч выдался непростым – на стадионе было душно, постоянно шел дождь. Также он отметил профессионализм соперника и его волю к победе. Тем не менее, «Зениту» удалось победить, так как «мы тоже старались». Игрок по достоинству оценил воспитанников «Сочи», а также футболистов, которые ушли в команду из петербургского клуба.

Напоминаем, что матч завершился со счетом 0:2. Голы забили Азмун и Оздоев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что РПЛ прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака» и ОМОН в Ростове. Фанаты были задержаны сотрудниками полиции в связи с использованием пиротехники. В результате задержания переросли в столкновения с ОМОН.

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