Иванович назвал матч с «Сочи» тяжелым

Он считает, что соперник оказался очень хорош.

Капитан «Зенита» прокомментировал итоги игры сразу после ее окончания. Его слова передает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч состоялся 21 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Бранислав Иванович заявил, что матч выдался непростым – на стадионе было душно, постоянно шел дождь. Также он отметил профессионализм соперника и его волю к победе. Тем не менее, «Зениту» удалось победить, так как «мы тоже старались». Игрок по достоинству оценил воспитанников «Сочи», а также футболистов, которые ушли в команду из петербургского клуба.

Напоминаем, что матч завершился со счетом 0:2. Голы забили Азмун и Оздоев.

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