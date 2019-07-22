Для получения охотничьего билета заставят сдавать экзамен

Минприроды выступило с инициативой ввести обязательное обучение со сдачей экзамена для охотников, чтобы, по мнению ведомства, они не вредили себе и животному миру.

В министерстве уверены, что существующая процедура слишком формальна и не гарантирует, что охотник обладает достаточными знаниями, пишет «Ъ». Сейчас получить охотничий билет, а значит и право владения оружием, может любой дееспособный несудимый гражданин, сейчас таких в России более 4,5 млн.

В министерстве также ссылаются на то, что горе-охотники часто ранят друг друга. В 2016 году несчастных случаев на охоте было зарегистрировано более 60, причем половина из них окончилась смертельным исходом. Сейчас разработан пакет поправок в законодательство, которые предусматривают проверку знаний охотминимума, то есть минимального набора знаний, необходимых для владения оружием.

Вполне вероятно, что с введением экзамена в России начнут появляться школы для охотников. Однако эксперты полагают, что у народа не так много денег, чтобы тратить их на подобные курсы, поэтому бизнес в этой отрасли рискует стать провальным. Кроме того, многие охотники живут там, куда и на вертолете не всегда долетишь, и ужесточение правил получения охотничьего билета создаст таким людям большие неудобства — им нужно будет как-то добираться до райцентра, чтобы сдать экзамен уполномоченному на это лицу.

В конце прошлого года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин говорил, что для получения прав на вождение автомобиля надо учиться, а стрелять может любой вменяемый человек, и это несправедливо.

Экзамен для охотников отменили совсем недавно, до 2009 года это требование было обязательным. К тому же раньше охотничий билет выдавался сроком на 5 лет, а теперь он стал бессрочным.

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