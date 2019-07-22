Беглов позаботился об утках и лебедях

Беглов позаботился об утках и лебедях
Власти города задумались о братьях наших меньших. Фото: pixabay.com

Сегодня утром на совещании в городском правительстве врио губернатора Александр Беглов распорядился создать водоплавающим птицам условия для гнездования.

Он заявил, что работы по очистке водоемов не должны вредить экологии, в частности, перелетным птицам. Он призвал сохранять места обитания диких птиц в Петербурге и постараться создать уткам и лебедям подходящие условия для размножения, например, не скашивать весь камыш по берегам. Беглов считает, что нужно проконсультироваться со специалистами, как облегчить зимовку тем птицам, которые не покидают город зимой, сообщает «Петербургский дневник».

В прошлом году на очистку водоемов города было истрачено более 1,3 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что финские орнитологи заметили, что птицы весной начали возвращаться раньше

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