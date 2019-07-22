Шеф-редактор «Пусть говорят» ушел из жизни в возрасте 29 лет

Сотрудник Первого канала, шеф-редактор передачи «Пусть говорят», Денис Коновалов скончался от лейкоза.

«Он за каждую программу переживал. Он каждую ночь не спал. Он волновался, он сам, несмотря на то, что он шеф-редактор, всегда все делал. И героям звонил, и не стеснялся любой работы. Он мог и ночевать с героем в гостинице, не важно, что бы он ни делал, он всей душой был там», рассказывает вдова покойного — Алина Коновалова.

По словам супруги, Денис очень любил помогать простым людям. Журналиста делали счастливым его эфиры, которые воссоединяли семьи. Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов утверждает, что Коновал мог найти общий язык с кем угодно.

У 29-летнего журналиста остался маленький сын. Стало известно, что журналист скончался от лейкоза, пишет Starhit.

Прощание с Коноваловым состоится 23 июля в 12:00 в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умер актер из «Спортлото-82» Денис Кмит.