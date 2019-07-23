В Венесуэле из-за блэкаута объявлен выходной

В Каракасе около 4,5 млн человек, две трети из которых живут в трущобах. Фото: wikipedia.org

В Каракасе около 4,5 млн человек, две трети из которых живут в трущобах. Фото: wikipedia.org

Вчера вечером произошло массовое отключение электроэнергии во всех 23 штатах Венесуэлы. Это уже пятый масштабный сбой в системе электроснабжения страны в этом году.

По данным министра связи связи и информации Хорхе Родригеса, причиной блэкаута стала электромагнитная атака на гидроэлектростанцию им. Симона Боливара, которая на 6-% обеспечивает республику электроэнергией.

Из-за сбоя в электроснабжении правительство Венесуэлы объявило 23 июля нерабочим днем, все занятия в учебных заведениях также отменены. Гражданам не рекомендовано покидать дома без особой надобности. На данный момент венесуэльская корпорация по электроэнергии Corpoelec полностью восстановила электроснабжение в Каракасе — столице республики, где вчера из-за блэкаута встали три линии метрополитена из пяти.

Самый крупный сбой в подаче электроэнергии в Венесуэле случился в марте, тогда большинство районов страны были обесточены в течение недели. Тогда по стране прокатилась волна грабежей, а в одной из больниц, где не было запасных генераторов, умерли 15 детей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Венесуэла не будет работать с платежными системами Visa и MasterCard