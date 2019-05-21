Венесуэла не будет работать с платежными системами Visa и MasterCard

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Центробанк Венесуэлы совместно с управлением институтов банковского сектора приняли решение запустить собственную «суверенную» платежную ситстему.

Подобное указание банки страны получили ещё на прошлой неделе, передает издание Banca y Negocios.

Известно, что действие дебетовых карт с системами платежей Visa и MasterCard должны быть прекращены к 30 ноября 2019 года, а кредитных — к 30 января 2020 года.

Меры принимаются в связи с санкциями Соединенных Штатов Америки. Еще одной причиной служит опасение того, что президент США Дональд Трамп может потребовать от Visa и MasterCard прекратить работу с банками Венесуэлы. Однако страна не останавливает сотрудничества с двумя другими американскими финансовыми компаниями — American Express и Diners.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что зампостпреда Британии Аллен дважды прервал выступление Небензи в ООН.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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