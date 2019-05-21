Зампостпреда Британии Аллен дважды прервал выступление Небензи в ООН

Заседание Совбеза ООН. Фото: Imago / ТАСС
Заседание Совбеза ООН. Фото: Imago / ТАСС

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен дважды прервал выступление представителя российской стороны Василия Небензи на заседании Совета безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Аллен прервал Небензю во ходе обсуждения принятия на Украине закона о государственном языке.

Отмечается, когда Аллен попросил предоставить ему слово, Небензя заявил о «введении языковой инквизиции» на Украине.

После того как председатель Совбеза отказал Джонатану Аллену в очередной раз, зампостпреда Британии вновь прервал Небензю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что сможет вернуть стране Крым – неважно, сколько на это уйдет времени.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Небензя оон совбез
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