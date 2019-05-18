Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что сможет вернуть стране Крым – неважно, сколько на это уйдет времени.

«Мы пройдем его (путь к возвращению – прим. Gazeta.SPb) вместе с крымскими татарами. Мы сделаем это вместе»,

— написал он.

При этом он отметил, что всегда после черной полосы наступает светлая.

Заявление Зеленского в России вызвало лишь насмешку. Так, сенатор Алексей Пушков считает, что все это – лишь «риторическая белиберда» и не более. Политик также выразил надежду, что будущий президент Украины умеет не только красиво говорить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что опубликован проект команды Зеленского о роспуске Верховной Рады.