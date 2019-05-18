Зеленский пообещал, что Украина вернет Крым

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что сможет вернуть стране Крым – неважно, сколько на это уйдет времени.

«Мы пройдем его (путь к возвращению – прим. Gazeta.SPb) вместе с крымскими татарами. Мы сделаем это вместе»,

— написал он.

При этом он отметил, что всегда после черной полосы наступает светлая.

Заявление Зеленского в России вызвало лишь насмешку. Так, сенатор Алексей Пушков считает, что все это – лишь «риторическая белиберда» и не более. Политик также выразил надежду, что будущий президент Украины умеет не только красиво говорить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что опубликован проект команды Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
владимир зеленский крым
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сточная вода Кировска загрязняет Неву
К сборной России присоединится защитник СКА
В Петербурге утвердили программы развития пяти территориальных кластеров
Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке
Теплая погода покинет Петербург к концу недели
За подделку рецептов на выдачу психотропных веществ в Петербурге задержаны двое
Финские студенты расписали стену «Севкабель Порта»
Загадка «долины кувшинов»: в Лаосе нашли новое «кладбище гигантов»