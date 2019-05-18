Опубликован проект команды Зеленского о роспуске Верховной Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский подготовил проект документа о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении новых парламентских выборов.

Соответствующий указ, будет обнародован 20 мая, в день инаугурации нового лидера государства. В «Страна.ua» сообщают, что проект документа был передан источником из команды Зеленского.

Документ гласит, что досрочные выборы парламентариев состоятся 14 июля 2019 года. В указе говорится, что основанием для роспуска Верховной рады является тот факт, что представители «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» не являются половиной от всего количества парламентариев.

«Если в течение одного месяца в Верховной раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной рады Украины»,— отмечается в проекте документа.

Сообщается, что последний день, когда лидер Украины может подписать документ о досрочном роспуске Верховной рады — 27 мая, то есть, за полгода до официального окончания срока ее функционирования.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский призвал Донбасс и Крым вернуться.