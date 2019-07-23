Собака искусала лицо шестилетней девочки в Выборгском районе

Девочка была доставлена в отделение челюстно -лицевой хирургии.

22 июля в Ленинградскую областную детскую больницу поступила шестилетняя девочка с рваными ранами на лице. Сильнее всего пострадал нос ребенка. Выяснилось, что лицо девочки покусала собака в поселке Кирпичное Выборгского района Ленобласти.

Ребенка разместили в отделении челюстно-лицевой хирургии, где ей окажут помощь хирурги больницы.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Седова бойцовская собака покусала участкового. В отдел полиции Невского района позвонила женщина и рассказала, что в квартире дома № 93 по улице Седова слышен шум. На место прибыли сотрудники полиции. Дверь квартиры – источника беспокойства — открыл 59-летний мужчина. Он был пьян. Заодно из квартиры выбежали две бойцовские собаки. Одна из них вгрызлась в руку участкового — ему пришлось дважды выстрелить в животное.