Навального задержали у подъезда после утренней пробежки

Навальный объяснил, что хотел купить жене цветов в ее день рождения, но план сорвался. Фото: скриншот видео

Навальный объяснил, что хотел купить жене цветов в ее день рождения, но план сорвался. Фото: скриншот видео

Оппозиционеры хотят провести акцию в поддержку своих кандидатов в Мосгордуму — но ее не согласовали.

Алексей Навальный сообщил о своем задержании. Оппозиционер, по его словам, просто вышел побегать, но у подъезда его ждали оперативники.

Навальный объяснил, что хотел купить жене цветов в ее день рождения, но план сорвался, рассказал он в видео в Instagram 24 июля. Теперь он находится в отделении полиции Даниловского района Москвы. Его адвокат Ольга Михайлова позже выяснила, что Навального задержали за новое нарушение правил публичных акций.

Сторонники оппозиционера намерены провести митинг 27 июля: активисты хотят добиться регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Власти Москвы не согласовали мероприятие. В Петербурге сегодня в 19:00 начнется согласованный митинг у Финляндского вокзала, посвященный опять же муниципальным выборам.

Стоит отметить, что вчера главу штаба Навального в Петербурге Александра Шуршнева и других зарегистрировали на выборы в ИКМО “Екатерингофский”, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.