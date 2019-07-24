Клип на «Богемскую рапсодию» группы Queen набрал рекордные 1 млрд просмотров

Видеозапись была опубликована в 2008 году и стала одной из самых просматриваемых на платформе.

Группа Queen поблагодарила всех людей неравнодушных к их творчеству. Коллектив заявил, что собирается отпраздновать это событие и выпустить три клипа, в которых снимутся фанаты. О своих намерениях группа сообщила на Facebook. На какие композиции будет записан видеоряд, пока что не разглашается.

На сайте youarethechampions.com предложили оставить заявку всем, кто хотел бы принять участие в съемках. Журналист Gazeta.SPb рад бы, но из-за большого интереса к сервису он перестал работать. В скором времени его должны починить, а пока что можно посмотреть клип-рекордсмен и насладиться прекрасной музыкой.

«Богемская рапсодия» – одна из самых прослушиваемых песен Queen «Вконтакте». Большой интерес к композиции проснулся после выхода одноименного фильма о группе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма.