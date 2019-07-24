На европейскую часть России надвигается снег

В выходные на крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможен дождь и мокрый снег. Фото: pixabay

В выходные на крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможен дождь и мокрый снег. Фото: pixabay

Гидрометцентр предупреждает россиян о резком ухудшении погоды на большей европейской территории в ближайшие выходные.

В воскресенье холодный циклон из Арктики начнет распространяться по европейской территории России, при этом он вытолкнет скандинавское тепло к западным границам. Об этом пишет «Российская газета». Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в выходные на крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможен дождь и мокрый снег.

Изменения погодных условий коснутся и центральной части России, там отметки на столбиках термометров резко устремятся вниз. Там жара сойдет на нет. Циклон понизит температуру на 4-10 градусов.

Холодный циклон может присутствовать в России на протяжении нескольких дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге снова будут лить дожди и греметь грозы. Лето не долго баловало горожан хорошей погодой – стоит достать из шкафа теплые вещи и не забывать дома зонтик.