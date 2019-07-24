В Петербурге снова будут лить дожди и греметь грозы

Лето не долго баловало горожан хорошей погодой – стоит достать из шкафа теплые вещи и не забывать дома зонтик.

Прогнозом на ближайшие дни поделился специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook. Он написал, что в Петербурге лето закончилось – на город надвигаются дожди, которые будут идти, не переставая, какое-то время. Температура воздуха вряд ли опустится ниже 20 градусов тепла, но осадки и гроза помешают петербуржцам и гостям Северной столицы наслаждаться прогулками. При этом будет дуть ветер, который разгонится до 8 метров в секунду.

Дожди, к слову, вернулись в Петербург еще во вторник. Ливневки в некоторых районах снова не справились, поэтому случились подтопления – например, недалеко от Петропавловской крепости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кронверкская набережная ушла под воду после дождя. На снимках, которыми делятся петербуржцы, видно, что автомобилисты чуть ли не плывут по участку. Им приходится ехать максимально медленно, чтобы успешно справиться с квестом.