Кронверкская набережная ушла под воду после дождя

В очередной раз ливневка в Санкт-Петербурге не справляется с обилием осадков.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что подтопления замечены недалеко от пешеходного перехода у Петропавловской крепости. Дело в том, что сегодня снова пошел дождь и ливнека переполнилась.

На снимках, которыми делятся петербуржцы, видно, что автомобилисты чуть ли не плывут по участку. Им приходится ехать максимально медленно, чтобы успешно справиться с квестом.

К слову, большую часть июля в Северной столице шли дожди, из-за которых город подтапливало – «Водоканал» с тех пор пытается контролировать ситуацию.

Напоминаем, что сегодня город также уходит под воду из-за коммунальных аварий на Васильевском острове. Там трубы не выдерживают напора воды и лопаются одна за другой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Теплосеть» устраняет последствия третьего прорыва трубы на Васильевском острове.