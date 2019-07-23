«Теплосеть» устраняет последствия третьего прорыва трубы на Васильевском острове

Все коммунальные аварии произошли за один день – сегодня в районе проводится проверка сети.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Они уточняют, что прорыв случился на Большом проспекте у дома 32/12. Вода постепенно заливает двор, на место уже должны были прибыть спецслужбы, чтобы устранить проблему.

Петербуржцы также рассказали, что труба не выдержала на Большом проспекте у дома номер 89. Там вода хлестала из люка и тоже начала затапливать двор.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об еще одной коммунальной аварии на Васильевском – на 6-й линии прямо на тротуаре из-под земли забил «фонтан». «Теплосети» пришлось откачивать грязь. Дело в том, что 23 и 24 июля в районе проверят на прочность трубы и такие инциденты неизбежны – людей просят оперативно реагировать на происшествия и вовремя сообщать о них.