На Васильевском острове откачивают грязь после прорыва трубы

В ближайшее время ее починят.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Подробностями делится АО «Теплосеть Петербурга». Инцидент случился на 6-й линии Васильевского острова. Коммунальная авария произошла из-за испытаний коммунальной сети. Компания уверяет, что специалисты уже прибыли на место и локализовали подтопления. Совсем скоро они приступят к починке трубы, чтобы подобное не повторилось в отопительный сезон. Сейчас при помощи спецтехники откачивают грязную воду, ее температура не превышает 35 градусов. В результате никто не пострадал.

Ранее о прорыве в социальных сетях писали люди. Они уверяли, что на тротуаре из-под земли забил гейзер. Вся пешеходная зона постепенно ушла под воду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появилось видео с места прорыва трубы на Восстания. Рабочие устраняют последствия прорыва трубы в самом центре Санкт-Петербурга. Дорожное покрытие улицы Восстания серьезно пострадало.