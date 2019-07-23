На Васильевском острове откачивают грязь после прорыва трубы

На Васильевском острове откачивают грязь после прорыва трубы
Фото: https://vk.com/spb_today

В ближайшее время ее починят.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Подробностями делится АО «Теплосеть Петербурга». Инцидент случился на 6-й линии Васильевского острова. Коммунальная авария произошла из-за испытаний коммунальной сети. Компания уверяет, что специалисты уже прибыли на место и локализовали подтопления. Совсем скоро они приступят к починке трубы, чтобы подобное не повторилось в отопительный сезон. Сейчас при помощи спецтехники откачивают грязную воду, ее температура не превышает 35 градусов. В результате никто не пострадал.

Ранее о прорыве в социальных сетях писали люди. Они уверяли, что на тротуаре из-под земли забил гейзер. Вся пешеходная зона постепенно ушла под воду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появилось видео с места прорыва трубы на Восстания. Рабочие устраняют последствия прорыва трубы в самом центре Санкт-Петербурга. Дорожное покрытие улицы Восстания серьезно пострадало.

васильевский остров коммунальная авария теплосеть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самая распространенная зарплата в России — 23,5 тыс. рублей
Госдума хочет запретить электронную почту без идентификации
Онлайн-бизнес по продаже черепов набирает обороты
Беглов объяснил, почему нужно сотрудничать с Ленобластью
«Теплосеть» устраняет последствия третьего прорыва трубы на ...
За полгода в бюджет Петербурга поступили 304 млрд рублей
В МВД подтвердили, что убитая активиста Григорьева часто обращалась в полицию
В Венесуэле из-за блэкаута объявлен выходной