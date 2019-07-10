Появилось видео с места прорыва трубы на Восстания

Рабочие оцепили участок и теперь устраняют последствия аварии.

Рабочие устраняют последствия прорыва трубы в самом центре Санкт-Петербурга. Дорожное покрытие улицы Восстания серьезно пострадало.

Видео: Piter.TV

Трубу прорвало сегодня днем в среду 10 июля, сообщает Piter.TV, канал публикует видео с места происшествия, на котором видно, что рабочие уже оцепили место прорыва и начинают засыпать асфальт. Вода, по рассказам очевидцев, била на высоту 4-го этажа зданий, а в окна летели мелкие камни и асфальтовая крошка.

Сегодня в Петербурге трубы прорвало в нескольких местах: в Центральном районе, Новом Девяткино, где шли испытания, и сейчас очевидцы сообщают о фонтане воды на Тимуровской улице Петербурга. На сайте “Теплосети”, ГУП “ТЭК”, “Водоканала” нет информации о внештатных ситуациях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “грязный душ” на Восстания попал черный Ferrari.