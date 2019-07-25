Оппозиционный митинг в Петербурге прошел без задержаний

В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге прошел оппозиционный митинг против нарушений на губернаторских и муниципальных выборах.

Акция началась в семь часов вечера на площади у Финляндского вокзала и завершилась только в девять часов вчера. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на митинге присутствовало порядка 2,2 тысяч человек. По данным организаторов акции, участников было около 6 тысяч.

Митинг прошел без задержаний и нарушений. Перед собравшимися выступило множество человек, среди которых были и депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а именно Максим Резник, Борис Вишневский. Также среди выступающих были кандидаты на пост губернатора Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге началось обучение наблюдателей для предстоящих выборов.