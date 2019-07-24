В Петербурге началось обучение наблюдателей для предстоящих выборов

24 июля началось обучение общественных наблюдателей на выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты. 8 сентября 2019 года состоятся выборы губернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. По словам председателя Общественной палаты Петербурга Нины Кукурузовой, почти 4 тысячи человек выразили желание стать общественным наблюдателем. Она рассказала обучающимся наблюдателям, что их главными полномочиями является защита интересов петербуржцев и гарантия честных выборов.

В среду, 24 июля, участники прошли первый этап, теперь им предстоит пройти два блока обучения. Во время обучения им расскажут о самой работе наблюдателя и про ее особенностях. Также они узнают о нововведениях, применяемых в ходе проведения голосования и при установлении итогов голосования.

Вторая часть обучения пройдет с 10 по 20 августа в каждом из 18 районов города группами по 200-300 человек. Позже обучающиеся проверят свои знания и готовность к работе с помощью опроса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на площади Ленина проходит митинг за честные выборы.