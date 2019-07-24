На площади Ленина проходит митинг за честные выборы

На площади Ленина проходит митинг за честные выборы
Перед митингом на площадь Ленина прибыла спецтехника и ОМОН. Фото: vk.com

На площади Ленина начался согласованный с властями города митинг против произвола на выборах. Перед мероприятием на площадь прибыли силы ОМОНа, полиция и спецтехника.

Очевидцы в социальных сетях публикуют многочисленные фотографии того, как на площадь перед Финляндским вокзалом стягиваются силы для пресечения возможных беспорядков, в том числе поливальные машины. Площадь обнесли забором и митингующих допускают за заграждения только после досмотра, во время которого изымают даже фломастеры.

Участники митинга собираются выступить за отмену муниципального фильтра, который в этом году не удалось преодолеть многим оппозиционным кандидатам. Также участники протеста собираются потребовать регистрации всех незаконно снятых с выборов кандидатов в муниципальные органы власти.

В субботу митинг с подобными требованиями прошел в Москве, он собрал по официальным данным 12 тыс. человек, по неофициальным — 20 тыс.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицейские не дали митингующим заночевать в палатках

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На площади Ленина проходит митинг за честные выборы
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