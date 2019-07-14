Полицейские не дали митингующим заночевать в палатках

В полицию попали оппозиционеры Илья Яшин и Любовь Соболь. Кроме того, по данным «ОВД-Инфо» на 20:40, были задержаны 38 демонстрантов.

Сегодня на несанкционированную встречу с кандидатами собрались около тысячи москвичей. Ранее оппозиционнеры не могли зарегистрироваться на выборах из-за того, что избирательная комиссия не пропустила от 10 до 14% подписей, собранных этими кандидатами в свою поддержку. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации нужно было собрать около 5 тыс. подписей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Москве проходит несанкционированный митинг