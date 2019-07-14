Полицейские не дали митингующим заночевать в палатках

Митингующие в Москве к вечеру сумели добиться задержаний. Фото: vk.com
Митингующие в Москве к вечеру сумели добиться задержаний. Фото: vk.com
Задержания на московском несанкционированном митинге произошли только под конец, когда участники акции решили остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь и стали разворачивать палатки.

В полицию попали оппозиционеры Илья Яшин и Любовь Соболь. Кроме того, по данным «ОВД-Инфо» на 20:40, были задержаны 38 демонстрантов.

Сегодня на несанкционированную встречу с кандидатами собрались около тысячи москвичей. Ранее оппозиционнеры не могли зарегистрироваться на выборах из-за того, что избирательная комиссия не пропустила от 10 до 14% подписей, собранных этими кандидатами в свою поддержку. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации нужно было собрать около 5 тыс. подписей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Москве проходит несанкционированный митинг

митинг москва оппозиционеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Банк попросил суд арестовать 290 млрд рублей у его руководства
Полицейские не дали митингующим заночевать в палатках
На Суздальском проспекте найден труп
Фальшивомонетчик бежал, отстреливаясь от полиции
Умерла актриса, сыгравшая в сериале Lost
«Зенит» заключил контракт с АК «Россия» на 97,5 млн рублей
В День взятия Бастилии в Париже прошли массовые задержания
Инструктор Путина разбился на вертолете