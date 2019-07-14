В Москве проходит несанкционированный митинг

Около тысячи участников насчитали полицейские на несанкционированном митинге в Москве. Собравшиеся в Новопушкинском сквере оппозиционеры требуют допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.

Прийти на встречу с избирателями, а по сути на несогласованный с властями Москвы митинг, призывали Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие оппозиционные кандидаты, испытывающие трудности с регистрацией на выборах. Организаторы акции не уведомляли органы власти о проведении встречи, сообщили РИА «Новости» в столичном департаменте безопасности и противодействия коррупции. Это является нарушением закона о митингах. За демонстрантами наблюдают сотрудники Росгвардии, о задержаниях пока ничего не известно.

Сейчас толпа, собравшаяся у здания Московской городской избирательной комиссии скандирует «бессрочный протест».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что количество участников митинга в поддержку журналиста Голунова озвучили в МВД