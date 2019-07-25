В Ленобласти обозначен спортивный стандарт

В Ленобласти теперь будет действовать стандарт, согласно которому в каждом городе должно быть построено пять спортивных объектов, а в сельском поселении — три.

Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил сегодня на совещании в Гатчине. Он сослался на задачу, поставленную президентом РФ Владимирым Путиным, который пожелал, чтобы массовой физкультурой занимались не менее 55% россиян. А раз такая задача поставлена, нужно обеспечить людей местами для занятий спортом.

Теперь, согласно минимальному стандарту, в каждом городе должен быть один физкультурно-оздоровительный комплекс, один стадион, освещенная лыжная трасса, сеть велодорожек и спортивный парк для занятий на открытом воздухе. Количество проживающих в городе людей при этом значения не имеет. Кроме того, при каждой школе должны быть оборудованы две спортплощадки — открытая и закрытая, говорится в сообщении администрации Ленобласти.

2019 год объявлен в Ленобласти Годом здорового образа жизни.

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