Шимпанзе откусил руку сотруднику зоопарка

Шимпанзе откусил руку сотруднику зоопарка
Фото: Pixabay

Смотритель пытался покормить любимицу, которая считалась добрым и милым животным.

Об этом стало известно 25 июля. Новостью делятся РИА Новости, уточняя, что все произошло во французском городе. Сотрудник зоопарка как всегда собирался покормить шимпанзе – животное живет там уже 23 года и никогда не вело себя агрессивно. Напротив, ее отличал спокойный и покладистый характер, за который все так любили животное. В этот раз что-то пошло не так – кормежка закончилась госпитализацией смотрителя.

Шимпанзе по непонятной причине укусил мужчину, оставив его без четырех пальцев и части кисти.

Напоминаем, что порой животные ведут себя неожиданным образом. Так, например, недавно мы рассказывали о собаке, которую крыльями забил лебедь, а также о чихуаха – ее схватила чайка и потащила в неизвестном направлении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ТК «Невский Центр» стал опекуном сетчатого жирафа из Ленинградского зоопарка.

зоопарк шимпанзе
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