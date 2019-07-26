Завершили расследование о загрязнении Ижоры

Завершили расследование о загрязнении Ижоры
Нарушителю-учреждению назначено несколько штрафов в общей сумме на 160 тыс. рублей. Фото: vk.com

Расследование по факту загрязнения реки Ижоры завершено. К административной ответственности привлекли АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Причиной загрязнения реки стало нарушение организацией требований по ее охране. Также сообщается, что были нарушены правила эксплуатации водохозяйственных устройств.

Нарушителю-учреждению назначено несколько штрафов в общей сумме на 160 тыс. рублей, сообщает Росприроднадзор по Северо-Западу ФО.

В пресс-службе Росприроднадзора по ЗСФО сообщили, что специалисты ведомства брали пробы сточной воды. В ходе исследования было зафиксировано повышение загрязняющих веществ – нефтепродукты, железо, алюминий и другие.

АО назначено устранение причин и условий, из-за которых нарушаются правила охраны.

Ведомство также не исключает требование о выплате компенсации за причиненный ущерб реке.

Ранее Gazets.SPb писала о повышении штрафов за загрязнения природы.

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