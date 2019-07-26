«Зенит» подписал Айона на один год

Центровой игрок «Реала» Густаво Айон вошел в состав петербургского баскетбольного клуба «Зенит».

Об этом сообщается на официальном сайте БК «Зенит». Баскетбольный клуб Санкт-Петербурга подписал контракт, рассчитаный на один год, с 34-летним баскетболистом родом из Мексики. Так «Зенит» решил усилить центральные позиции.

Последние 5 лет Густаво Айон играл за «Реал». В завершившемся сезоне спортсмен сыграл в рамках Евролиги в 31 матче. Средние показатели новобранца «Зенита» составляют — 8,3 очка, 6 подбора и 2,9 передачи.

Айон является двухкратным чемпионом Евролиги, четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Суперкубка, отмечается в официальном аккаунте «Зенита» в Twitter.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по данным СМИ, «Ювентус» отказывается продавать своего защитника «Зениту».