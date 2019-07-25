СМИ: «Ювентус» отказывается продавать своего защитника «Зениту»

СМИ: &#171;Ювентус&#187; отказывается продавать своего защитника &#171;Зениту&#187;
Фото: Pixabay

Пока что новость не комментировал петербургский клуб, а вот представители футболиста высказались о принятом решении.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. В СМИ писали, что к «сине-бело-голубым» может присоединиться 21-летний турецкий защитник «Ювентуса» Мерих Демирал. Игроком также интересовались и другие клубы, но, судя по заявлениям агента футболиста, его не интересует карьера в Санкт-Петербурге.

На данный момент «Ювентус» сделал заявление о том, что не планирует пока расставаться с Демиралом. К слову, он присоединился к итальянцам в текущем году. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Заболотный забил свой первый гол за «Зенит-2». 28-летний футболист вышел на поле в стартовом составе команды в рамках матча второго тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Зенит-2» играл с «Долгопрудным».

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