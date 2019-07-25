Заболотный забил свой первый гол за «Зенит-2»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит-2» Антон Заболотный забил свой дебютный год в составе новой команды.

28-летний футболист вышел на поле в стартовом составе команды в рамках матча второго тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Зенит-2» играл с «Долгопрудным».

Форвард дебютировал с голом на 11-й минуте игры. В результате встречи петербургский «Зенит-2» одержал победу над соперниками. Игра закончилась со счетом 2:0.

Отметим, что свой предыдущий гол Заболотный забил осенью прошлого года — 8 ноября на матче с «Бордо» в рамках Лиги Европы.

По итогам сезона 2018/19 футболист сыграл за «Зенит» 30 матчей, в которых ему удалось забить три гола и совершить три результативные передачи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Артем Дзюба и «Зенит» вернутся к переговорам зимой.