Дзюба и «Зенит» вернутся к переговорам зимой

Дзюба и &#171;Зенит&#187; вернутся к переговорам зимой
Артем Дзюба — капитан российской сборной и игрок "Зенита". Фото: wikimedia.org

ФК «Зенит» и Артем Дзюба обсудят продление контракта 30-летнего нападающего во время зимней паузы в чемпионате России, сообщил гендиректор клуба Александр Медведев.

Артем Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года, его контракт заканчивается будущим летом. Зимой он сможет провести переговоры с другими клубами, а также вернуться к обсуждению продления контракта с «Зенитом». Дзюба — один из самых высокооплачиваемых игроков российской премьер-лиги. По неофициальной информации, он получает

хочет взять игрока в аренду, не решаясь на трансфер из-за возраста и высокой зарплаты Дзюбы. По разным неофициальным данным, в «Зените» нападающий получает около 3,5 млн евро в год.

В начавшемся 12 июля чемпионате России «Зенит» победил дважды в двух турах. Дзюба участвовал в обеих встречах, забил гол в матче с «Тамбовом», а в игре с «Сочи» отметился результативной передачей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» раскритиковал «Спартак»

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