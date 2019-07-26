Житель Тольятти отправится в колонию за твит о теракте

Житель Тольятти отправится в колонию за твит о теракте
Максимальная длина твита с 2017 года составляет 280 символов. Фото: pixabay.com

Представители власти нашли в сообщении молодого человека оправдание терроризма.

Житель Тольятти отправляется в колонию за твит о взрыве в здании УФСБ Архангельска. Мужчина проведет в месте заключения общего режима 1 год.

Александр Д. получил приговор по делу об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости 26 июля. Молодой человек прокомментировал происшествие в соцсети Twitter, но представители власти нашли в нем оправдание виновным во взрыве.

Взрыв, о котором идет речь, произошел 31 октября в прошлом году. Три сотрудника ФСБ получили травмы, а устроивший взрыв погиб на месте. Следственный комитет позже назвал произошедшее терактом.

Максимальная длина твита — сообщения в социальной сети — с 2017 года составляет 280 символов. В этой заметке, для сравнения, 882 символа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга ведет пропаганду из Сирии.

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