Заказчик взрыва в метро Петербурга ведет пропаганду в Сирии

15 человек погибли после взрыва в метро 3 апреля 2017 года. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин

15 человек погибли после взрыва в метро 3 апреля 2017 года. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин

Звонившим смертнику перед смертью оказался Аброр Азимов.

Эксперты выяснили, кто именно звонил смертнику, устроившему взрыв в метро Санкт-Петербурга. Голос принадлежал фигуранту Аброру Азимову, который утверждает, что невиновен, сообщает ТАСС 25 июля. Азимов давал инструкции Джалилову, как следует из материалов расшифровки записи.

Следствие назвало и заказчика взрыва. Прокурор заявила, что Сирожиддин Мухтаров, он же Абу Салах, сейчас живет в городе Идлиб в Сирии. Он занимается пропагандой терроризма в соцсетях и другими способами, передает ТАСС из зала суда.

Акбаржон Джалилов устроил взрыв в метро 3 апреля, погибли 15 человек, 67 пострадали. Одну бомбу нашли на «Площади Восстания», вторая взорвалась в поезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что стали известны новые данные о теракте в метро Петербурга после проверки.