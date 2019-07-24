Стали известны результаты проверки по делу о теракте в петербургском метро

24 июля в Ленинградском окружном военном суде огласили результаты экспертизы телефонных переговоров.

Ранее участникам процесса уже зачитывалась расшифровка переговоров, которые проводились с телефонного номера смертника Акбарджона Джалилова, подорвавшего бомбу в вагоне метро 3 апреля 2017 года в Петербурге. Результаты экспертизы показали, что голос его собеседника принадлежит Аброру Азимову. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Мужчины созванивались накануне дня теракта — 1 и 2 апреля 2017 года. Запись разговора предоставили силовики. Из расшифровки стало ясно, что абоненты обсуждают подготовку к теракту и высказывают идеи, что его можно провести в центре города рядом со школой.

Эксперты пришли к выводу, что собеседники также обсуждали само совершение теракта, который может повлечь смерть одного из них.

Подсудимый Аброр Азимов, после оглашения результатов экспертов, заявил, что подобный разговор он ни с кем не осуществлял. Он также настаивает, что образец его голоса получили обманом, после чего сфальсифицировали запись.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд продлил срок ареста фигурантам дела о теракте в метро Петербурга.