В прокат вышел американский фильм с участием Радимова

В прокат вышел американский фильм с участием Радимова
Главный тренер «Зенита»-2 сыграл в американской спортивной драме. Фото: wikipedia.org

Американский фильм «До скорой встречи», где в эпизоде снялся тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, 26 июля вышел в мировой прокат.

Премьера в России состоялась на день раньше. Владислав Радимов исполнил свою небольшую роль на английском языке. Он согласился участвовать в съемках, потому что его пригласила Евгения Танаева, которая не только исполнила в фильме главную роль, но и выступила сценаристом и продюсером. Фильм повествует о любви талантливого американского игрока к петербургской девушке. Раньше Радимов уже снимался в эпизодах: 10 лет назад сыграл в сериале «Папины дочки».

Кроме Радимова в фильме снимались: известные актеры Лариса Малеванная, Олег Тактаров и Харви Кейтель, а также бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль. Съемки проходили в Петербурге и Лос-Анджелесе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Радимов хвастается правами, Аршавин и Быстров острят в комментариях

"Зенит-2" владислав радимов кино съемки
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