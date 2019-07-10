Радимов хвастается правами, Аршавин и Быстров острят в комментариях

Сейчас Радимов тренирует
Сейчас Радимов тренирует "Зенит-2". Фото: "Зенит"

Бывший нападающий “Зенита” попросил бывшего “капитана” забрать его перед “футбиком”.

Владислав Радимов опубликовал в Instagram фотографию водительских прав с подписью: «Они вернулись» 10 июля. Бывшие коллеги Радимова на поле Быстров и Аршавин немедленно принялись острить в комментариях.

Фото: скриншот

Главный тренер “Зенита-2” не стал рассказывать, почему права у него пропали. Андрей Аршавин, который сейчас является функционером “Зенита”, написал под записью: ”Перед футбиком будешь меня забирать теперь”. (прим.: здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены) Этого Аршавину показалось мало: он предположил, что Радимов начнет зарабатывать “извозом” и написал: “В яндексе где тебя найти?эконом или комфорт?!”

Фото: скриншот

Довольно быстро в комментариях появился и Владимир Быстров с вопросом: ”Надолго?” (вернули права). Аршавин поспешил заверить коллегу, что едва ли Радимов долго проездит по дорогам Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Заболотного отправили к Радимову.

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