Богатые россияне жалуются на дискриминацию со стороны общества

Состоятельные петербуржцы рассказали о ситуациях, в которых они сталкиваются с негативным отношением со стороны общества.

Петербуржцы отреагировали на высказывание спикера СовФеда Валентины Матвиенко — «Состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе». Рассказы четырех богатых жителей Петербурга опубликовала «Фонтанка.ру».

Управляющий партнер УК «Теорема» считает, что у россиян заложена в крови ненависть к богатым. Однако, по его словам, это проблема возникает только тогда, когда выходит на уровень властей. Например, власти стремятся обложить состоятельные компании дополнительными налогами.

Совладелец «Далпорт Сити СПб» Олег Николаев заявил, что он ни разу не сталкивался даже с малейшей дискриминацией в свою сторону. Он считает, что его не задела данная проблема, потому что он не «выпячивает» свои доходы.

Глава компании «РосСтройИнвест» Федор Туркин уверен, что общество может гнобить человека не только по причине финансовых показателей, потому как человеческая зависть не знает границ.

А вот одна из руководительниц компани «Максидом» столкнулась с кибербуллингом в комментариях к видео на Youtube-канале Павла Перца, которому давала интервью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Патриарх Кирилл объяснил связь между богатством и спасением.