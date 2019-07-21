Патриарх Кирилл объяснил связь между богатством и спасением

Епископ отслужил литургию в Борисоглебском монастыре Торжка.

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Борисоглебском монастыре в городе Торжок в праздник Казанской иконы Богоматери. В проповеди к населению Тверской области он поговорил о богатстве и его связи с духовностью.

Владыка подчеркнул, что богатство и положение в обществе не помогают человеку прийти к Богу. Он подчеркнул, что в Евангелии написано, что Бога “узрят” лишь чистые сердцем.

При этом патриарх заявил, что ничего греховного в богатстве и интеллектуальных дарованиях самих по себе нет — важно лишь то, как человек их использует.

Епископа избрали патриархом Московским и всея Руси в 2009 году. Сейчас ему 72 года, будущий патриарх родился в Ленинграде.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что патриарх Кирилл приехал на Коневец и освятил восстановленный монастырь