Патриарх Кирилл освятил восстановленный собор на Коневце

Монастырь отмечает 625-летие со дня основания. Фото: lenobl.ru
Монастырь отмечает 625-летие со дня основания. Фото: lenobl.ru

Дрозденко считает, что восстановленная святыня вновь привлекает паломников и туристов.

Собор Коневского монастыря на острове в Ладожском озере обновили и освятили. Православная святыня отмечает 625-летие.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил остров Коневец и освятил собор, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 7 июля. Александр Дрозденко при встрече рассказал патриарху, что монастырь после завершения работ возвращает себе статус центра притяжения православных паломников и туристов. Работы по реставрации шли с 2017 года.

Монастырь, построенный в XIV веке, сейчас отметил 625-летие со дня основания и визит патриарха стал последним в цепи торжественных мероприятий, посвященных этой дате.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург в субботу 6 июля.

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