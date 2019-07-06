Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Петербург. Завтра он освятит верхний храм собора Рождества Богородицы в мужском монастыре на острове Коневец.

Коневский монастырь находится на острове в западной части Ладожского озера. Он основан в 1396 году новгородским чудотворцем преподобным Арсением Коневским. В 1991 году монастырь вернули Русской православной церкви. Первый храм на месте, где сейчас находится Собор Рождества Богородицы, был заложен самим основателем монастыря св. Арсением в 1421 году, в нем хранилась главная святыня обители — чудотворная Коневская икона Божией Матери, привезенная святым с Афона. Здание собора, которое существует сейчас, построено в 1800-1809 годах. Его верхний храм сильно пострадал во время советской власти — в те времена в нем располагалась воинская часть. Теперь верхний храм восстановлен, и 7 июля предстоятель освятит его и совершит божественную литургию. Начало службы в 9 утра. Монастырь готовится к наплыву паломников, которые собираются посетить торжество.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода в Петербурге.