Патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода в Петербурге

В четверг, 30 мая, в Северной столице прошло заседание Священного Синода. Мероприятие состоялось в здании, расположенном на Сенатской площади.

Заседание проходило под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подчеркнул, что данное собрание привязано к воспоминаниям об истории Русской православной церкви, сообщили Gazeta.SPb в Санкт-Петербургской митрополии.

Были утверждены журналы прошедших заседаний синодов Митрополичьего округа в Казахстане, Белорусского Экзархата, Среднеазиатского Митрополичьего округа и обновленное версии положения об управлении делами Московской патриархии.

Кроме того, на заседании были приняты некоторые назначения, в частности были утверждены несколько архиереев за границей, было принято положение «Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви».

На заседании синода присутствовали архиереи не только из России, но и риз Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Австрии и Молдавии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов решил идти на выборы главы Петербурга самовыдвиженцем.