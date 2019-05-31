Патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода в Петербурге

Заседание возглавил патриарх Кирилл. Фото: https://vk.com/patriarhkirill
Заседание возглавил патриарх Кирилл. Фото: https://vk.com/patriarhkirill

В четверг, 30 мая, в Северной столице прошло заседание Священного Синода. Мероприятие состоялось в здании, расположенном на Сенатской площади.

Заседание проходило под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подчеркнул, что данное собрание привязано к воспоминаниям об истории Русской православной церкви, сообщили Gazeta.SPb в Санкт-Петербургской митрополии.

Были утверждены журналы прошедших заседаний синодов Митрополичьего округа в Казахстане, Белорусского Экзархата, Среднеазиатского Митрополичьего округа и обновленное версии положения об управлении делами Московской патриархии.

Кроме того, на заседании были приняты некоторые назначения, в частности были утверждены несколько архиереев за границей, было принято положение «Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви».

На заседании синода присутствовали архиереи не только из России, но и риз Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Австрии и Молдавии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов решил идти на выборы главы Петербурга самовыдвиженцем.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
заседание Священного Синода патриарх Кирилл рпц
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Патриарх Кирилл возглавил заседание Священного Синода в Петербурге
Продажи квартир в новостройках Петербурге резко возросли
В Петербурге открылся новый памятник зонту
Ученые объяснили, чем опасны напитки в жестяных банка
Ученые нашли доказательства «главному предсказанию Стивена Хокинга»
Джоан Роулинг пообещала выложить четыре новых истории по вселенной ...
Журнал GQ номинировал Семака на звание «Открытие года»
Отчет о причинах авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево хотят опубликовать к 5 июня