Беглов решил идти на выборы главы Петербурга самовыдвиженцем

Врио главы города Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал свое мнение о том, почему решил идти на предстоящие выборы самостоятельно, без поддержки какой-либо партии.

Известно, что Беглов будет баллотироваться в губернаторы города на Неве самовыдвиженцем.

— Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов»,— прокомментировал Беглов своё решение.

Известно, что наиважнейшими и центральными пунктами предвыборной программы Беглова будут «создание комфортных условий жизни для горожан и налаживание эффективного сотрудничества с федеральным центром». В настоящий момент статистика ВЦИОМ говорит о том, что временно исполняющего обязанности Александра Беглова поддерживает почти половина местных жителей.

Отметим, выборы будущего главы Северной столицы состоятся 8 сентября в единый день голосования.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге «Справедливая Россия» не поддержит Беглова на выборах.