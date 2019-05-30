Беглов решил идти на выборы главы Петербурга самовыдвиженцем

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио главы города Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал свое мнение о том, почему решил идти на предстоящие выборы самостоятельно, без поддержки какой-либо партии.

Известно, что Беглов будет баллотироваться в губернаторы города на Неве самовыдвиженцем.

— Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов»,— прокомментировал Беглов своё решение.

Известно, что наиважнейшими и центральными пунктами предвыборной программы Беглова будут «создание комфортных условий жизни для горожан и налаживание эффективного сотрудничества с федеральным центром». В настоящий момент статистика ВЦИОМ говорит о том, что временно исполняющего обязанности Александра Беглова поддерживает почти половина местных жителей.

Отметим, выборы будущего главы Северной столицы состоятся 8 сентября в единый день голосования.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге «Справедливая Россия» не поддержит Беглова на выборах.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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