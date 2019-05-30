В Петербурге «Справедливая Россия» не поддержит Беглова на выборах

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» не сможет поддержать на выборах главы города Санкт-Петербурга Беглова из-за «муниципального фильтра».

«Депутаты муниципальных образований от партии могут отдать свои подписи только в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, выдвинутого или поддержанного «Справедливой Россией», — сообщили в партии в четверг, 30 мая.

Своего кандидата или того, кого они поддержат в гонке, партия обещала объявить уже на следующей неделе. Известно, что в Северной столице «СР» 30 народных избранников представляют интересы 16 муниципалитетов.

О своем возможном участии в предстоящих выборах объявили: исполняющий обязанности главы города Александр Беглов, режиссёр Владимир Бортко, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, а также Борис Вишневский и Михаил Амосов,.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге во время рейдов произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов.