В Петербурге «Справедливая Россия» не поддержит Беглова на выборах

Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте
Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» не сможет поддержать на выборах главы города Санкт-Петербурга Беглова из-за «муниципального фильтра».

«Депутаты муниципальных образований от партии могут отдать свои подписи только в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, выдвинутого или поддержанного «Справедливой Россией», — сообщили в партии в четверг, 30 мая.

Своего кандидата или того, кого они поддержат в гонке, партия обещала объявить уже на следующей неделе. Известно, что в Северной столице «СР» 30 народных избранников представляют интересы 16 муниципалитетов.

О своем возможном участии в предстоящих выборах объявили: исполняющий обязанности главы города Александр Беглов, режиссёр Владимир Бортко, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, а также Борис Вишневский и Михаил Амосов,.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге во время рейдов произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
беглов депутат заксобрание петербург питер смольный справедливая россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов решил идти на выборы главы Петербурга самовыдвиженцем
Беглов объяснил, почему «Метрострой» снова задерживает ...
На Малом проспекте П.С обрушился фасад здания
В Петербурге во время фестиваля водных видов спорта пройдёт чемпионат мира ...
На Васильевском острове электросамокатчик упал и не мог прийти в себя 15 минут
Полицейские задержали пьяного водители каршерингового автомобиля
В Петербурге «Справедливая Россия» не поддержит Беглова на выборах
В Ленинградском зоопарке построили новый вольер для медведицы Хаарчаны