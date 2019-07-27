Миллионы напрокат: как почувствовать себя богатым без лишних затрат

Миллионы напрокат: как почувствовать себя богатым без лишних затрат
Шеринг сегодня называют экономикой будущего. Фото: pixabay

Экономика совместного потребления (шеринг) дала людям то, за что они боролись на протяжении столетий: свободу выбора и финансовую независимость.

По оценке PricewaterhouseCoopers (PwC), объем рынка шеринговой экономики к 2025 году составит до $335 млрд.

Чтобы достаточно зарабатывать теперь, не нужно ходить каждый день на работу. Чтобы жить в красивом доме и ездить на хорошем автомобиле, не нужно иметь миллионы на их покупку. Чтобы стать предпринимателем, не нужно идти в банк за кредитом, закладывая все, что имеешь. Нужно лишь знать какими платформами и приложениями воспользоваться. Все это стало возможным с развитием шеринговой экономики (от англ. «to share» — делиться), которую еще называют экономикой без посредников или экономикой совместного потребления.

Как стать миллионером на время?

Драйвером шеринг-экономики, как это не странно, стала аренда дорогих вещей. Миллионеры, как известно, люди рачительные. И хорошо умеют считать деньги. Сразу нескольким владельцам зарубежной элитной недвижимости пришла в голову одна идея – сдавать простаивающие особняки и виллы, чтобы вложенные в них деньги тоже работали. Так возник сервис JetSmarter, где можно взять в прокат от владельцев роскошную жизнь – от недвижимости до частных самолетов. В развитие этой шеринговой платформы более сотни миллионов долларов США инвестировала королевская семья Саудовской Аравии.

Миллиардный бизнес начался с надувных матрасов. Фото:pixabay

В среднем классе старт экономики совместного потребления дала платформа Airbnb. Она начиналась с того, что ее владельцы начали сдавать в аренду койко-место на надувных матрасах, в Сан-Франциско, где они снимали квартиру. Делали они это, чтобы отбить затраты на арендную плату. Через 6 месяцев после запуска платформа включала около 1 млн пользователей. Сегодня этот сервис составляет серьезную конкуренцию гостиничному бизнесу и растет быстрее, чем сеть отелей Хилтон в США. При этом владельцы не несут расходы на содержание и строительство отелей, ведь номерной фонд обеспечивают сами пользователи, которые сдают другу собственное жилье.

Деньги на бизнес

Шеринговые платформы дают возможность разбогатеть, занявшись бизнесом, без привлечения кредитов в банке, где высокие проценты и большая вероятность все потерять, если бизнес прогорит. В помощь начинающим бизнесменам — краудфандинговые платформы. Там инвесторами выступают такие пользователи. А важный критерий успешного инвестирования- нравится им проект или нет.

Всего в мире работает более 450 краудфандинговых платформ. Ежегодно все вместе они собирают до 34 млрд долларов США на проекты, которым иначе было бы трудно найти финансирование.

Фото:pixabay

Самая успешная международная краудфандинговая компания – Kickstarter. Она помогает собрать нужную сумму в 40% случаев. Объединив несколько миллионов пользователей со всего мира, площадка профинансировала несколько десятков тысяч проектов.

Сайты Patreon, Subbable, Flattr, Unglue собирают средства на уже действующие проекты или для финансирования уже созданных работ.

В России самые популярные краудфандинговые платформы — Boomstarter и Planeta.ru. Например, на Boomstarter можно получить не только инструменты для проведения сбора, но еще консультации и поддержку. За время существования платформы удалось запустить 1918 успешных проектов, собрав 376 миллионов рублей. При этом проекты поддержали 198 тысяч спонсоров.

Занять друг другу на время

Еще один способ как не попасть в финансовую кабалу – занять у пользователей шеринговых платформ. Например, социальная платформа Kiva , где каждый может дать кредит от $25 тем нуждающимся людям, которым нужно немного денег и помощи для того, чтобы реализовать свою идею.

С момента основания Kiva в 2005 году более миллиона людей приняли участие в проекте и выдали кредитов на сумму более $600 миллионов заемщикам из 79 стран. Одолжив деньги на дело, пользователи могут наблюдать за развитием стартапа, пока заемщик не вернет долг, а затем одолжить кому-нибудь еще.

На интернет-платформах Prosper и Lending Club обычные граждане среднего уровня доходов могут взять деньги под разумный процент у других пользователей. Этими площадками было выдано более 200 тысяч займов на общую сумму более $10 млрд. При этом процент возвратов очень высок – более 98%.

Рабочее место – в аренду

Чтобы зарабатывать -не нужно просиживать штаны в офисе. Экономика совместного потребления решает и эту задачу. Снять рабочее пространство можно на конкретные часы или даты, чтобы, например, провести рабочую встречу. Или работать каждый день по нескольку часов и оплачивать только это время. Такую возможность дают коворкинги, где комфортно, есть мебель и все необходимое для работы, включая интернет.

В аренду в коворкинге можно взять даже один стол. Фото:pixabay

Более того в аренду в коворкинге можно взять даже один стол или небольшую часть помещения. В коворкингах часто проводятся лекции и встречи, которые помогут наладить полезные связи и получить доп. информацию.

С помощью шеринговой экономики можно больше зарабатывать. Найти подработку на час, два, полдня или под конкретный задачу. В помощь – он-лайн биржи фрилансеров и специальные платформы.

Так, например, стоимость выполненных заказов на популярных платформах YouDo и Profi.ru оценивается уже в миллиард рублей. Об их востребованности говорит тот факт, что за 2018 год число заказов выросло на 51% и 71% соответственно.

Найти объявление о поиске специалиста можно на Avito. Есть и новые сервисы – так год назад был запущен сервис Яндекс.Услуги, который работает как биржа заказов. Интересно, что по данным кадровых агентств, в прошлом году число россиян, готовых к временному трудоустройству составило 38%. И уже 2,5 млн соотечественников регулярно подрабатывают, используя шеринговые платформы.

Вещей много не бывает «Арендовать» можно не только офис, но и все, что нужно — от канцелярских принадлежностей. До столярных станков. Такие платформы как Rentmania помогут найти все это , что нужно. Если же соединить аренду вещей с арендой неиспользуемого пространства в офисе, то можно организовать дополнительную «торговую точку» в чьем-нибудь магазине.

Сегодня шеринговая экономика только набирает обороты. Ее возможности еще не все оценили в полной мере. Однако именно в ней многие видят будущее людей, компаний и источник инноваций. И те, кто поймет, как эффективно использовать все аспекты совестного пользования и владения, будут открыты новые возможности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что богатые россияне жалуются на дискриминацию со стороны общества.

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